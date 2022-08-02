Минстрой РФ предложил передавать невостребованное жилье льготникам – СМИ

02 августа, 23:27
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Министерство строительства и ЖКХ предложило передавать льготникам невостребованное жилье, купленное за счет государства. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что, прежде всего, речь идет о квартирах, которые приобретались для военных в рамках федеральной целевой программы "Жилище", однако остались невостребованными из-за переезда и ряда других причин.
В частности, предложено передавать такую недвижимость ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью. По данным министерства, такой подход позволит более эффективно распоряжаться квартирным фондом и снимет с регионов нагрузку по содержанию невостребованного жилья.
Издание также приводит данные Счетной палаты, согласно которым летом 2020 года в России насчитывалось 40 тысяч человек с инвалидностью и членов их семей, вставших в очередь на получение бесплатного жилья до 2025 года.
На прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности региональных властей передавать льготным категориям граждан невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных. В пояснительной записке указывалось, что количество таких квартир в России составляет 82, из них 27 находятся в Свердловской области, 18 – в Санкт-Петербурге, еще 9 – в Псковской области.
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