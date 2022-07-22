Депутаты предложили ввести налоговый вычет для арендующих жилье россиян

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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для арендующих жилье россиян. Об этом пишет "Парламентская газета".

С такой инициативой выступили депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым. Отмечается, что речь идет о налоговом вычете в сумме, уплаченной налогоплательщиком по договору аренды, но не более 120 тысяч рублей в год.

Депутаты аргументировали актуальность своего предложения тем, что в настоящее время огромное количество граждан РФ арендуют жилье и каждый месяц отдают большую часть своих денег на его оплату.

Кроме того, парламентарии уверены, что и государство выиграет от такого решения, ведь оно будет способствовать легализации рынка аренды.

В июле зафиксировали рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года. Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.

Ранее стало известно, что Минфин и Федеральная налоговая служба РФ рассматривают возможность снижения налога на доходы от сдачи апартаментов с 6 до 4%. Отмечается, что до 90% владельцев апартаментов предпочитают уклоняться от повышенного налога, уходя в серую зону.