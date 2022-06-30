В России могут снизить налог на доходы от сдачи апартаментов

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Фото: depositphotos/Patryk_Kosmider
Минфин и Федеральная налоговая служба РФ рассматривают возможность снижения налога на доходы от сдачи апартаментов с 6 до 4%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы межведомственного совещания.
По данным издания, ведомства изучают возможность предоставления владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, статуса самозанятого, в соответствии с которым ставка налога на прибыль составляет 4%. В настоящее время такой порядок доступен только для владельцев классических квартир, в то время как собственники апартаментов вынуждены оформлять ИП или ООО, уплачивая налог в размере 6%.
В Минфине отмечают, что до 90% владельцев апартаментов предпочитают уклоняться от повышенного налога, уходя в серую зону. В то же время в министерстве считают, что для реализации такой инициативы необходимо уточнение понятия апартаментов в законодательстве, поскольку иначе облегченным налоговым режимом смогут злоупотреблять собственники гостиниц.
По мнению замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Дарьи Мартыновой, реализация данного проекта крайне важна для обеления рынка аренды апартаментов.
Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, в свою очередь, отметила, что теневой рынок может достигать от 40 до 90% от общего объема. Она полагает, что предоставление рантье статуса самозанятых не изменит эту картину радикальным образом, однако значительно упростит их жизнь.
"При создании ООО необходимо вести полноценную бухгалтерию и оплачивать страховые взносы", – напомнила Дымова.
Ранее федеральная компания "Этажи" направила в правительство РФ и министерство финансов предложение об отмене подоходного налога при продаже жилья для семей с детьми. Такую норму хотят рассмотреть для единственного или доставшегося в наследство жилья.
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