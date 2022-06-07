Названа минимальная цена на аренду жилья в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наиболее дешевый вариант аренды квартиры в центре столицы обойдется в 40 тысяч рублей в месяц, сообщает издание РБК.

По данным экспертов компании "Инком-Недвижимость", за указанную сумму можно снять однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров в Замоскворечье на Большой Серпуховской улице.

Однокомнатную квартиру площадью также 36 квадратных метров в Басманном районе на Хохловской улице предлагается снять за 45 тысяч рублей в месяц.

В Замоскворечье на Дубининской улице в аренду сдается однокомнатная квартира 37 квадратных метров за 48 тысяч рублей в месяц.

За 50 тысяч рублей можно снять однушку площадью 32 квадратных метра в Хамовниках на улице Плющихе.

В Таганском районе на Марксистской улице предлагается однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра за 50 тысяч рублей ежемесячно.

Как отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова, минимальная стоимость аренды жилья обычно у тех объектов, которые находятся в плохой транспортной доступности, с плохим ремонтом или его отсутствием.

Кроме того, в настоящее время многие квартиры с хорошим ремонтом и за небольшую сумму выставляются на короткий срок аренды, так как они предлагаются на продажу.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают падения цен на аренду жилья летом. Так, специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский прогнозирует снижение стоимости аренды в текущих условиях до 10–12% от нынешней стоимости аренды жилья.

На среднюю цену окажет влияние то, насколько сильно просядет жилье за май и июнь. По его мнению, наиболее выгодным временем для аренды является середина июля, в это время самые большие скидки на квартиры.

В свою очередь, ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич ожидает, что среднее снижение цен составит от 7 до 10%, в зависимости от местоположения. При этом объекты для аренды на время дачного сезона могут сдаваться по цене до 30% ниже среднерыночной.

