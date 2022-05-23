Эксперты к лету прогнозируют снижение цен на аренду квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперты ожидают падения цен на аренду жилья летом, сообщает Life.ru.

Так, специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский прогнозирует снижение стоимости аренды в текущих условиях до 10–12% от нынешней стоимости аренды жилья.

На среднюю цену окажет влияние то, насколько сильно просядет жилье за май и июнь. По его мнению, наиболее выгодным временем для аренды является середина июля, в это время самые большие скидки на квартиры.

В свою очередь, ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич ожидает, что среднее снижение цен составит от 7 до 10% в зависимости от местоположения. При этом объекты для аренды на время дачного сезона могут сдаваться по цене до 30% ниже среднерыночной.

Заместитель директора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова отметила пятикратное превышение предложения по отношению к спросу. Снижение спроса весной и летом – стандартная ситуация, но в этом году она усугубилась большим приростом предложения в марте и апреле", – добавила эксперт.

В настоящее время усредненная арендная ставка составляет 47,4 тысячи рублей в месяц, она не менялась. При этом минимальная арендная ставка квартиры в старой Москве с начала 2022 года упала с 29 тысяч рублей в январе до 25 тысяч рублей в мае (-16%). Однако в будущем ценовых изменений в сегменте аренды не прогнозируется, заключила Полякова.

Для экономии специалист рекомендовала выбирать квартиры в транспортной, а не в пешей доступности от станции метро или МЦК, а также жилье без косметического ремонта, со старой мебелью.

В свою очередь, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал связал падение спроса на аренду жилья с неопределенностью рынка недвижимости в последнее время, что спровоцировало превышение предложения над спросом и снижение цен. Эксперт рекомендовал заключать долгосрочные договоры по найму вторичного жилья средней ликвидности со средним качеством ремонта.

По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, в данный момент выросла доступность более качественного предложения за оптимальный бюджет.

"В локации, где для аренды доступно много различных вариантов, за счет высокой конкуренции у арендатора есть шанс поторговаться и снять жилье по еще более комфортной для него цене", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что предложение на столичном рынке апартаментов в новостройках эконом- и бизнес-класса увеличилось за год в 15 раз.

Изменения оказались особенно заметны в бюджетном сегменте. Доля дешевых апартаментов среди всего выставленного на продажу жилья в начале 2021 года составляла 1%, в текущем году этот показатель достиг 11%. Как отмечают сами застройщики, год назад они реализовывали в среднем два проекта на несколько десятков апартаментов экономкласса, сегодня их число доходит до девяти.

