Предложение бюджетных апартаментов в Москве выросло за год в 15 раз

16:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предложение на столичном рынке апартаментов в новостройках эконом- и бизнес-класса увеличилось за год в 15 раз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование агентства недвижимости "Метриум".
Изменения оказались особенно заметны в бюджетном сегменте. Доля дешевых апартаментов среди всего выставленного на продажу жилья в начале 2021 года составляла 1%, в текущем году этот показатель достиг 11%. Как отмечают сами застройщики, год назад они реализовывали в среднем два проекта на несколько десятков апартаментов эконом-класса, сегодня их число доходит до девяти.
Вместе с предложением увеличилась и стоимость такого жилья. Если год назад за квадратный метр пришлось бы заплатить 215 тысяч рублей, то сегодня речь идет о цифре 266 тысяч рублей – рост составил 24%. Несмотря на подорожание, в отрасли уверены, что спрос на бюджетное жилье будет расти, что, с одной стороны, обусловлено снижением доходов населения, а с другой – выгодами от последующей сдачи апартаментов в аренду.
Ранее стало известно, что предложение на рынке арендных квартир в России выросло до 50%. При этом цены на такое жилье начали снижаться. Например, в столичном районе Северное Медведково средняя арендная плата уменьшилась на 39,5%, в Головинском районе – на 39%. Эксперты связали данную тенденцию с существенным оттоком мигрантов.
Спрос на квартиры в новостройках в Москве снизился на 40%
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