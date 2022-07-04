Число предложений жилья в аренду в Москве увеличилось вдвое за полгода

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Объем предложений жилья для долгосрочной аренды в Москве в июне составляет порядка 45,5 тысячи квартир, тогда как в январе предлагалось 22,3 тысячи квартир. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор риелторской компании "Миэль".
Эксперты объясняют это тем, что многие граждане, которые планировали продавать квартиру, отложили данный процесс до стабилизации экономико-политической ситуации в стране. Также в июне появились квартиры для сдачи именно в летнее время.
Как уточнила замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова, предложение съемных квартир превышает спрос в пять раз, поэтому снижаются ставки. Так, минимальная арендная ставка в мае была 25 тысяч рублей в месяц, а в июне – 20 тысяч рублей.
Несмотря на это, многие арендаторы рассчитывают на скидку в 10%.
"Сегодня у арендаторов на массовом рынке аренды есть тенденция снижения бюджета найма. Люди не уверены в сохранении своих рабочих мест и платежеспособности и ищут наиболее бюджетные предложения", – пояснила Полякова.
Ранее стало известно, что Минфин и Федеральная налоговая служба РФ рассматривают возможность снижения налога на доходы от сдачи апартаментов с 6 до 4%. Отмечается, что до 90% владельцев апартаментов предпочитают уклоняться от повышенного налога, уходя в серую зону.
Риелторы рассказали, что владельцы столичных квартир готовы предоставить скидку на аренду
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