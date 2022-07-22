В РФ защитят жильцов от недобросовестных управляющих компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект, направленный на защиту жильцов от недобросовестных управляющих компаний, внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проектом предлагается вносить в реестр дисквалифицированных лиц данные об учредителях управляющих организаций с аннулированной лицензией. Для возможности таким лицам вновь создавать управляющие организации им необходимо исключение из данного реестра.

"Нередко управляющие организации из-за существенного объема задолженности перед ресурсоснабжающими организациями подвергаются процедуре банкротства. При этом зачастую средства собственников, которые управляющая организация получает в качестве оплаты за ЖКУ, в период процедуры банкротства используются не по назначению. Так, не осуществляются текущие расчеты с ресурсоснабжающими организациями за получаемые коммунальные ресурсы. Возложенные на сами управляющие организации работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов выполняются лишь на бумаге. Зачастую получаемые от жителей денежные средства идут вовсе не на оплату накопленной задолженности и выполнение обязательств по управлению, а попросту "теряются" в процессе банкротства", – следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что срок хранения сведений в реестре составит 3 года, после чего организации будут исключены из него автоматически.

Как отметили авторы документа, в настоящее время в реестр вносится информация лишь о директорах таких компаний.

Ранее сообщалось, что управляющие компании должны незамедлительно реагировать на аварийные ситуации в жилых домах, среди которых короткие замыкания, засоры, отключение коммунальных ресурсов.

Руководитель дирекции по эксплуатации в Московском регионе девелопера "Самолет" Алексей Ахинько рассказал, что к незамедлительным задачам относятся также отслоение штукатурки на потолке или верхней части стены и лепнины. Кроме того, аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должны устраняться в течение часа.

