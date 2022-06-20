Эксперт рассказал, кого россияне обязаны впускать в квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и СК РФ должны быть впущены в квартиру в случае исполнения ими служебных обязанностей. Об этом сообщает Life.ru.

Также в квартиру могут проникать сотрудники МЧС, но если их действия связаны с необходимостью предотвращения или устранения ЧС.

Владелец жилья должен пускать в квартиру коммунальщиков, но только для осмотра оборудования или с целью проведения ремонтных работ. При этом они должны информировать собственника о проверке за 14 дней.

"Право коммунальных служб проникать в жилище вытекает из положения жилищного законодательства, согласно которому собственник должен содержать свою недвижимость в таком состоянии, чтобы не было вреда общему имуществу и другим жильцам, а управляющая компания должна следить за режимом эксплуатации. Однако это вовсе не значит, что представители "управляйки" имеют право под предлогом проверки счетчиков обследовать спальню", – объяснил адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков.

На сегодняшний день в квартиру входить не могут инспекторы Государственной жилищной инспекции. Также жильцы не обязаны впускать Федеральную налоговую службу. Уточняется, что, согласно закону, можно сослаться на положения части 5 статьи 91 НК РФ, пояснив, что хозяин или другой проживающий в этой квартире человек против.

Ранее сообщалось, что одной из частых причин разногласий между арендатором и собственником квартиры является возможность посещения жилья хозяином. По этому поводу может возникнуть вопрос: есть ли право у квартиранта не пускать собственника.

Так, по словам эксперта, обычно в договоре найма есть информация, когда собственник может приходить в сданную квартиру. По соглашению обоих могут быть указаны даты и время посещений, и если собственник приходит в оговоренный день и час, арендатор должен впустить его, но в другое время – нет.