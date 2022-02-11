Адвокат рассказала, в каких случаях можно не платить за съемную квартиру

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Адвокат Альянса адвокатов "TOPgroup" Валерия Леонова назвала ситуации, когда можно не платить за съемную квартиру. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, квартиросъемщик может не платить за квартиру в двух ситуациях: если у арендатора появились причины, из-за которых нет возможности осуществить очередной платеж (например, потеря работы из-за пандемии коронавируса), и он сумел договориться с арендодателем, а также когда собственник заключил с клиентом договор о безвозмездном пользовании.
Адвокат уточнила, что, если квартиросъемщик потерял работу по определенным обстоятельствам, стороны могут заключить дополнительное соглашение к договору аренды, где собственник жилья дает отсрочку или скидку.
"Оба варианта будут иметь равную юридическую силу и в настоящий момент активно применяются на практике", – заявила специалист.
Леонова обратила внимание на то, что, согласно закону, существует принцип свободы договора, по которому люди не ограничены в заключении договора, в выборе его формы и в определении условий по своему усмотрению.
Ранее в РФ утвердили порядок перерасчета оплаты за общедомовое имущество. В настоящее время люди платят за свет в подъезде по установленному нормативу, однако управляющая компания платит энергетикам уже по общедомовому счетчику. Так, если в подъезде постоянно горят старые лампочки, а тепло выдувает через щели, то платежей жителей может не хватить для расчета с поставщиками энергии. В связи с этим правительство утвердило документ о перерасчете.
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