Названа средняя стоимость аренды квартиры в Москве

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Средняя стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 93 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Сергея Хахулина.

"Увеличение спроса на съемное жилье закономерно привело к повышению арендных ставок", – объяснил он, отметив, что уровень стоимости аренды также связан с вымыванием с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья.

По словам Хахулина, в Подмосковье стоимость аренды квартиры возросла на 14% по сравнению с прошлым годом. Снять квартиру в Московской области можно за 25 тысяч рублей в месяц.

Хахулин выразил мнение, что рынок аренды квартир в столице постепенно придет в равновесие и изменение арендных ставок компенсирует повышенный интерес к съему жилья.

Ранее "Яндекс" запустил сервис для долгосрочной аренды жилья, который ориентирован в первую очередь на владельцев квартир. Сотрудники компании сами готовят жилье к сдаче, составляют объявления и проводят просмотры для потенциальных арендаторов. Сервис также предоставляет страховку квартиры на сумму до одного миллиона рублей и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тысяч рублей в случае внезапного съезда жильцов.

