Риелторы назвали пять российских городов с жильем дешевле 500 тыс рублей

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В пятерку российских городов – лидеров по доле жилья стоимостью меньше 500 тысяч рублей вошли Омск с показателем 32% от общего числа сделок, а также Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%) и Воронеж (5,3%). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование агентства недвижимости "Этажи".

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 1,1 и 0,5% соответственно.

"Самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом", – отметил глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

Управляющий партнер "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский добавил, что в Омске наблюдается дефицит новостроек, вторичное жилье устаревает, а уровень зарплат горожан остается одним из самых низких по стране, тогда как Волгоград и Челябинск традиционно считаются одними из самых неблагополучных и неудобных для проживания городов России.

В настоящее время квадратный метр жилья в Челябинске стоит в среднем 49,5 тысячи рублей, что более чем в 5 раз ниже московского показателя, в Волгограде – 63,3 тысячи рублей, а в Омске – 63,5 тысячи рублей. Схожая ситуация наблюдается и в сегменте новостроек, при этом в среднем по стране цена квадратного метра жилья в новом доме составляет 83,3 тысячи рублей.

Попов подчеркнул, что бывают случаи, когда квартиры продают за несколько сотен, а иногда и тысяч рублей. Это касается регионов, где полностью отсутствует спрос на жилье. Тем не менее приобрести квартиру в новостройке дешевле 500 тысяч рублей не получится по объективным причинам, так как стройматериалы, работы и побочные траты обойдутся застройщику минимум в 40 тысяч рублей за "квадрат".

Ранее в Центробанке назвали регионы России с самой дорогой ипотекой. Рейтинг возглавили Чечня, Ингушетия и Республика Алтай: в мае ставка по кредитам на покупку жилья там превысила 8%.

В Чечне и Ингушетии ставка по ипотеке выше 8% последний раз была зафиксирована в январе текущего года, а в Республике Алтай – в апреле прошлого года. Кроме того, в Карачаево-Черкесской Республике и Ненецком автономном округе также была зафиксирована высокая стоимость ипотеки в мае.

В десятке также оказались Иркутская область, Дагестан, Самарская, Омская и Кемеровская области. Согласно данным Банка России, в мае средняя ставка по ипотеке в стране составляла 7,3% годовых.

