Под Ярославлем поселок из 12 домов напечатают на 3D-принтере

Фото: instagram.com/amt_3dprinting
Резидент "Сколково" компания АМТ приступила к строительству в Ярославской области поселка из 12 домов, который возведут с помощью 3D-принтера S-300. Об этом сообщает пресс-служба инновационного центра.
"Сейчас достраивается первый из двенадцати домов. Согласно предварительной оценке, стоимость квадратного метра составляет около 20 тысяч рублей. Дом общей площадью 46 квадратных метров без отделки (при площади застройки 64 квадратных метра) обойдется в 914 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что возведение второго дома должно продемонстрировать значительную экономию трудозатрат, которой позволяет добиться 3D-печать: здание площадью 100 квадратных метров планируется создать за 30 часов. На третьем доме будут показаны возможности принтера в создании сложных форм.
Директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов считает, что в настоящее время 3D-печать зданий является перспективным направлением, в котором у российских компаний есть возможность занять одну из лидерских позиций.
Между тем гендиректор АМТ Александр Маслов отмечает, что строительный 3D-принтер с аппаратной точки зрения не сильно отличается от обычных, за исключением размера. При этом его использование позволяет сократить стоимость строительства в полтора раза, подчеркнул топ-менеджер.
Возводимые на данный момент под Ярославлем дома после окончания работ подключат к коммуникациям и поставят на кадастровый учет. Они станут гостиницами при учебном центре "АМТ", в котором преподают строительство на 3D-принтерах.
В начале мая в Нидерландах впервые жилой дом построили с помощью 3D-принтера. На его печать ушло 120 часов.
Конечная постройка занимает площадь 94 квадратных метров и состоит из 24 бетонных блоков, которые предварительно отлили на заводе. В доме поселилась пожилая пара, по словам которой здание получилось удобным и теплым.
В Нидерландах начали печатать жилые дома
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