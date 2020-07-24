Внук Жак-Ива Кусто построит "подводную МКС"

Фото: fuseproject.com
Фабьен Кусто, внук французскогого исследователя Мирового океана Жак-Ива Кусто, планирует построить "подводную МКС".
Как сообщил Forbes, сейчас Кусто собирает деньги на возведение научно-исследовательского центра Proteus. Для этого потребуется 135 миллионов долларов и три года. Финансированием проекта займутся инвесторы. Партнерами "подводной МКС" станут несколько американских университетов и некоммерческих организаций.
Станцию планируется построить на глубине 18 метров в Карибском море у берегов острова Кюрасао, принадлежащего Нидерландам. Она позволит проводить многомесячные исследования. Среди возможных задач называют поиск лекарств, экологичное производство продуктов питания и изучение изменений климата.
По словам Фабьена Кусто, большинство станций создавались для ограниченного числа миссий, тогда как новый объект будет работать более длительный период. Каркас предполагается собрать из нескольких модулей, которые смогут по необходимости менять свое местоположение. Площадь проекта – 372 квадратных метра.
Там смогут одновременно проживать 12 человек. На борту планируется разместить лабораторию, видеостудию, жилые пространства и гидропонную теплицу. Станция будет соединяться с поверхностью с помощью своеобразной "пуповины" — через нее пройдут коммуникации и будет поступать кислород.
Дизайн разработал швейцарец Ив Беар. Он известен созданием деревни для уязвимых групп населения в Латинской Америке на 3D-принтере. Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2021 году завершат строительство города для имитации жизни на Марсе.
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