В Нидерландах начали печатать жилые дома

В Нидерландах проблему нехватки жилья пытаются решить необычным способом – с помощью 3D-принтеров. Там впервые напечатали жилой дом, на это ушло 120 часов.

Получилась необычная одноэтажная постройка из бетона площадью около 100 квадратных метров. Конструкция состоит из 24 блоков, отлитых на заводе. Их перевезли и установили на подготовленном месте.

В экспериментальном доме уже живет семья. По их словам, здание получилось удобным и теплым. А эксперты утверждают, что в будущем, применяя 3D-принтер в строительстве, можно на треть сократить расход бетона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.