Интимные фото и видео девушек с OnlyFans попали в открытый доступ

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Исследователи безопасности из компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на "Google Диск" с интимными фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans.
Как сообщает Bleeping Computer, все эти платные медиафайлы оказались в открытом доступе, так как сервис OnlyFans отличается слабым контролем контента.
Отмечается, что выгружать платные материалы с сайта может практически любой человек, который оплатил подписку.
Находка была обнаружена еще в середине марта. Однако специалисты считают, что база была собрана несколькими хакерами и загружена в октябре.
В папке изначально находились данные 279 девушек, причем на одну из них приходилось более 10 гигабайт информации (общий размер архива не указан).
Семейный психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова ранее рассказала, что возраст 40 лет становится критическим для серьезных отношений.
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