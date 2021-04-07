Интимные фото и видео девушек с OnlyFans попали в открытый доступ

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Исследователи безопасности из компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на "Google Диск" с интимными фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans.

Как сообщает Bleeping Computer, все эти платные медиафайлы оказались в открытом доступе, так как сервис OnlyFans отличается слабым контролем контента.

Отмечается, что выгружать платные материалы с сайта может практически любой человек, который оплатил подписку.

Находка была обнаружена еще в середине марта. Однако специалисты считают, что база была собрана несколькими хакерами и загружена в октябре.

В папке изначально находились данные 279 девушек, причем на одну из них приходилось более 10 гигабайт информации (общий размер архива не указан).

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