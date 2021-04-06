Полиция пресекла деятельность борделя на площади Киевского вокзала

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек, которые якобы оказывали услуги интимного характера за деньги. Стало известно, что администратором заведения оказалась 22-летняя приезжая девушка. По факту происшествия возбуждено дело об организации занятия проституцией.

Суд избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент полиция устанавливает личности других организаторов незаконного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в столице полицейские ликвидировали салон для занятия проституцией и задержали возможного организатора нелегального бизнеса. В съемной квартире были большие кровати и приглушенный свет.