Полиция пресекла деятельность борделя на площади Киевского вокзала

15:36
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек, которые якобы оказывали услуги интимного характера за деньги. Стало известно, что администратором заведения оказалась 22-летняя приезжая девушка. По факту происшествия возбуждено дело об организации занятия проституцией.
Суд избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент полиция устанавливает личности других организаторов незаконного бизнеса.
Ранее сообщалось, что в столице полицейские ликвидировали салон для занятия проституцией и задержали возможного организатора нелегального бизнеса. В съемной квартире были большие кровати и приглушенный свет.
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