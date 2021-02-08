Полиция ликвидировала притон на юго-востоке Москвы

Фото: скриншот видео "Петровка 38"

Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией в квартире на юго-востоке Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией. В ходе проверки полученной информации о том, что в квартире дома на улице Зеленодольской, возможно, оказывают услуги интимного характера, сотрудниками полиции задержана 31-летняя жительница Подмосковья", – цитирует Васенина Агентство "Москва".

Полицейские установили, что женщина снимала квартиру, параллельно размещая в Сети анкеты девушек, закупала антисептики, контрацептивы и принимала деньги от клиентов. В отношении задержанной открыто уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

Кроме того, в квартире были задержаны три женщины в возрасте от 24 до 40 лет, в отношении которых полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье "Занятие проституцией".

Ранее полицейские выявили и закрыли салон, в котором предоставляли интим-услуги на юго-западе столицы. Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, в доме на Ленинском проспекте под видом массажного салона расположился притон, где девушки за деньги оказывали секс-услуги.