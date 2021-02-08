Полиция ликвидировала притон на юго-востоке Москвы

11:23
Фото: скриншот видео "Петровка 38"
Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией в квартире на юго-востоке Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией. В ходе проверки полученной информации о том, что в квартире дома на улице Зеленодольской, возможно, оказывают услуги интимного характера, сотрудниками полиции задержана 31-летняя жительница Подмосковья", – цитирует Васенина Агентство "Москва".
Полицейские установили, что женщина снимала квартиру, параллельно размещая в Сети анкеты девушек, закупала антисептики, контрацептивы и принимала деньги от клиентов. В отношении задержанной открыто уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".
Кроме того, в квартире были задержаны три женщины в возрасте от 24 до 40 лет, в отношении которых полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье "Занятие проституцией".
Ранее полицейские выявили и закрыли салон, в котором предоставляли интим-услуги на юго-западе столицы. Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, в доме на Ленинском проспекте под видом массажного салона расположился притон, где девушки за деньги оказывали секс-услуги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: