Салон с интим-услугами выявили в доме на юго-западе Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Полицейские на юго-западе столицы выявили и закрыли салон, в котором предоставляли интим-услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, в доме на Ленинском проспекте под видом массажного салона расположился притон, где девушки за деньги оказывали секс-услуги.

При проверке помещения полицейские задержали 40-летнюю приезжую женщину, которая работала в салоне массажа в качестве администратора.

"В ее обязанности входил подбор девушек, разъяснение сотрудницам условий предоставления ими интимных услуг под видом "классического" массажа, телефонные переговоры, денежные расчеты с клиентами за оказанные услуги интимного характера, выдача денег сотрудникам", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Задержанная женщина находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, было задержано пятеро девушек в возрасте от 26 до 33 лет. На них составили административные протоколы о занятии проституцией.

Ранее полицейские ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией и задержали женщину, подозреваемую в его организации. Притон работал на улице Садовой-Самотечной под видом массажного салона. По версии следствия, задержанная 28-летняя жительница Подмосковья вместе с неизвестными арендовала помещение и работала там администратором.

