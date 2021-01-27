Салон с интим-услугами выявили в доме на юго-западе Москвы

16:31
Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"
Полицейские на юго-западе столицы выявили и закрыли салон, в котором предоставляли интим-услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.
Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, в доме на Ленинском проспекте под видом массажного салона расположился притон, где девушки за деньги оказывали секс-услуги.
При проверке помещения полицейские задержали 40-летнюю приезжую женщину, которая работала в салоне массажа в качестве администратора.
"В ее обязанности входил подбор девушек, разъяснение сотрудницам условий предоставления ими интимных услуг под видом "классического" массажа, телефонные переговоры, денежные расчеты с клиентами за оказанные услуги интимного характера, выдача денег сотрудникам", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Задержанная женщина находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, было задержано пятеро девушек в возрасте от 26 до 33 лет. На них составили административные протоколы о занятии проституцией.
Ранее полицейские ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией и задержали женщину, подозреваемую в его организации. Притон работал на улице Садовой-Самотечной под видом массажного салона. По версии следствия, задержанная 28-летняя жительница Подмосковья вместе с неизвестными арендовала помещение и работала там администратором.
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