Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские туроператоры завершили вывоз организованных путешественников из Турции и Танзании. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Отмечается, что в Турции на данный момент остались самостоятельные туристы, их вывоз продолжится до 1 июня. В настоящее время из Турции возвратились 73,2 тысячи пассажиров, в течение мая будет возвращено еще порядка 21,5 тысячи россиян.
Кроме того, всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в РФ с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса. Уточняется, что российские авиакомпании выполнили 277 рейсов и перевезли свыше 63 тысяч пассажиров.
Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых перевезут примерно 21,5 тысячи пассажиров.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
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