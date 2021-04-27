Авиакомпании вернули домой всех россиян из Турции и Танзании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Россиян доставили домой авиакомпании Azur Air, "Азимут", "Икра", "Победа", "Россия", Red Wings и Royal Flight.

"26 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 6 рейсов из Турции в Россию, перевезено 1,3 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено 3 рейса и перевезено 720 пассажиров", – уточнили в Росавиации.

Кроме того, на данный момент полностью завершена вывозная кампания из Танзании.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию сразу после 1 июня, пока власти не примут решения о возобновлении авиасообщения с этими странами. Россиян также призвали не приобретать туры заранее.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.