Минтранс заявил о возможной компенсации для авиакомпаний за ограничение рейсов в Турцию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

За ограничение полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня российские авиакомпании могут получить компенсацию недополученных доходов. Минтранс готовит соответствующий проект постановления правительства, сообщает ТАСС.

"Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня", – говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Туристы, которые уже приобрели туры, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.