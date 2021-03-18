В Красноярске при взлете сломался самолет МЧС РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ

В Красноярском аэропорту самолету Бе-200 МЧС пришлось прервать взлет из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС.

"На взлетной полосе у самолета Бе-200 ЧС возникли неполадки. Командир воздушного судна принял решение прекратить взлет", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в результате падения вертолета афганского спецназа погибли девять человек. По известным данным, вертолет упал в провинции Вардак в центральной части Афганистана. О причинах произошедшего не сообщается.

До этого в Иране назвали причину крушения сбитого в январе 2020 года лайнера "Международных авиалиний Украины", следовавшего рейсом Тегеран – Киев. Там признались, что самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны. Также специалисты представили ряд рекомендаций для предотвращения подобных катастроф в дальнейшем.