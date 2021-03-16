Два человека погибли при падении самолета на автомобиль во Флориде – СМИ

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в США. Об этом сообщает телекомпания NBC.

По данным СМИ, самолет рухнул на автомобиль. В результате находившиеся в машине водитель и ребенок были госпитализированы. При этом два человека из самолета погибли.

По факту случившегося начало расследование Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Ранее в США легкий самолет столкнулся с грузовиком. В результате случившегося погиб один человек.

21 февраля в штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС страны. Авиакатастрофа случилась рядом с городом Халапа. В результате происшествия погибли семь человек.