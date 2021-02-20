Один человек погиб при столкновении самолета с грузовиком у порта Лос-Анджелеса – СМИ

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Легкий самолет столкнулся с грузовиком в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, самолет Piper PA-32 вылетел из Торранса, пригорода Лос-Анджелеса. Столкновение произошло спустя некоторое время у порта города.

На борту самолета в момент столкновения находился только пилот. В результате аварии он погиб. Водитель грузовика был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как предполагает местный телеканал FOX11, самолет пытался совершить посадку на дорогу. По факту случившегося Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали расследование.

Ранее самолет Москва – Оренбург подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Шереметьево. После этого лайнер сделал круг и продолжил полет в сторону Оренбурга.

Позднее стало известно, что самолет штатно приземлился в аэропорту назначения.