Самолет с членами футбольной команды разбился в Бразилии

В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

Шесть человек погибли в результате падения легкомоторного самолета, перевозившего президента и игроков бразильского футбольного клуба "Палмас Футбол и Регатас", сообщает ТАСС.

Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета. Известно, что на борту находились четверо футболистов и руководитель клуба, выступающего в серии D. Они направлялись в Гоянию на игру с местной командой "Вила Нова".

Администрация "Вила Нова" собирается обратится к организаторам первенства с просьбой перенести запланированный на 25 января матч.

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января. Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак. Примерно через четыре минуты после вылета самолет резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 62 человека. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что все пассажиры являлись гражданами Индонезии.

Представитель агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади позднее сообщил, что самолет оказался в зоне сильной турбулентности. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко отметил, что именно погодные условия могли стать причиной крушения воздушного судна.

