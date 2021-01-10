Эксперт рассказал о возможной причине крушения самолета в Индонезии

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Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал, что могло привести к крушению самолета в Индонезии.

Как сообщает "Российская газета", он обратил внимание на погодные условия, которые были в тот момент. По словам эксперта, тогда при вылете из Джакарты шли сильные грозы и проливной дождь.

Также Мельниченко отметил, что местные рыбаки слышали взрывы во время падения самолета. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложно оценивать произошедшее непосредственно во время катастрофы.

Эксперт указал на то, что глубина моря, в которое упал самолет, составляет от 15 до 25 метров. В связи с этим, по словам Мельниченко, не составит труда найти бортовые самописцы. Тогда можно будет выяснить причины падения самолета при условии, что "черные ящики" не будут повреждены.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

В российском посольстве в Джакарте сообщили, что россиян на борту самолета пока не обнаружили. Глава Минтранса Индонезии подтвердил факт крушения и заявил, что в лайнере находились 65 человек.