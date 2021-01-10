Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося самолета в Индонезии – СМИ

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Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося самолета в Индонезии, сообщает агентство France Presse.

Ранее сообщалось, что специалисты зафиксировали обломки лайнера на глубине 23 метров. В связи с этим был сделан вывод о вероятном месте крушения самолета.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

В российском посольстве в Джакарте сообщили, что россиян на борту самолета пока не обнаружили. Глава Минтранса Индонезии подтвердил факт крушения и заявил, что в лайнере находились 65 человек.