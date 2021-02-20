Самолет Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и продолжил полет

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет Москва – Оренбург подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Шереметьево. Об этом заявил источник в авиационных кругах.

Как передает ТАСС, взлет лайнера произошел в 01:12 по московскому времени.

"Самолет <...> подал сигнал тревоги через пару минут после взлета", – подтвердил источник.

После подачи сигнала самолет сделал круг и продолжил полет в сторону Оренбурга. Посадка лайнера должна состояться в 03:00 по московскому времени.

По информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс осуществляет Sukhoi Superjet 100-95 компании "Аэрофлот".

Ранее почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Больше всего корректировок произошло в Домодедово.