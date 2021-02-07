Рейс из Саратова в Москву задержан на 12 часов по техпричинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Саратова в Москву задержан на 12 часов по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Речь идет о рейсе SU-1357, который должен был осуществиться в 11:05 по местному времени (10:06 по Москве). Ожидается, что самолет вылетит из Саратова в 23:00 (в 22:00 по Москве).

В ночь на воскресенье в столичных аэропортах были задержаны или отменены 19 рейсов. Наибольшее количество корректировок зафиксировали в воздушной гавани Шереметьево. Там были задержаны 7 рейсов, еще 4 вылета отменили.

В Домодедово сообщалось о переносе времени взлета 3-ех рейсов. Во Внуково задержали 2 вылета и еще один самолет отменили.

