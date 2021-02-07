Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По актуальным данным, изменения в столичных аэропортах коснулись 19 рейсов.
Наибольшее количество корректировок зафиксировали в воздушной гавани Шереметьево. Там задержали 7 рейсов. Еще 4 вылета отменили.
В Домодедово сообщается о переносе времени взлета 3 рейсов. При этом 2 лайнера не взлетят вовсе.
Во Внуково задержали 2 вылета. Один самолет там отменили.
Причины корректировок расписания не сообщаются.
Ранее самолет подал сигнал тревоги во время выполнения рейса Москва – Амстердам. Лайнер успешно посадили в аэропорту Шереметьево.
Самолет Москва – Амстердам вернулся в Шереметьево из-за проблем со связью