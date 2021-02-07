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Транспорт

00:38

Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

транспорт город

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, изменения в столичных аэропортах коснулись 19 рейсов.

Наибольшее количество корректировок зафиксировали в воздушной гавани Шереметьево. Там задержали 7 рейсов. Еще 4 вылета отменили.

В Домодедово сообщается о переносе времени взлета 3 рейсов. При этом 2 лайнера не взлетят вовсе.

Во Внуково задержали 2 вылета. Один самолет там отменили.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее самолет подал сигнал тревоги во время выполнения рейса Москва – Амстердам. Лайнер успешно посадили в аэропорту Шереметьево.

Самолет Москва – Амстердам вернулся в Шереметьево из-за проблем со связью

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