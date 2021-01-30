В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 20 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

В Домодедово отменили два и задержали четыре рейса, а во Внуково отменили три и задержали два. Кроме того, семь рейсов задержали в Шереметьево.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" временно изменит программу международных регулярных рейсов.

Кроме того, сообщалось, что компания "Аэрофлот" открыла продажу субсидируемых билетов в Москву из городов Дальнего Востока и Калининграда. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономклассе для перевозок до 31 декабря 2021 года.