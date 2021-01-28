Россия возобновит международные перелеты еще из 8 регионов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 8 февраля 2021 года возобновляются международные перелеты из аэропортов Махачкалы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Иркутска, Екатеринбурга, Хабаровска, Минеральных Вод и Перми. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также стало известно об увеличении регулярных рейсов в Египет из России с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта, в которых возобновлены международные полеты.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет международное авиасообщение с еще двумя странами с 8 февраля 2021 года. Речь идет о Египте и Сингапуре.