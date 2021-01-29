"Аэрофлот" временно сократит частоту рейсов из Москвы в 13 городов мира

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Авиакомпания "Аэрофлот" временно изменит программу международных регулярных рейсов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полетов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", – следует из публикации.

Ранее перевозчик отменил 88 регулярных международных рейсов в марте и апреле из-за действующих антиковидных ограничений. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж компании или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их покупки.

Кроме того, сообщалось, что компания "Аэрофлот" открыла продажу субсидируемых билетов в Москву из городов Дальнего Востока и Калининграда. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономклассе для перевозок до 31 декабря 2021 года.