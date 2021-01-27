"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Аэрофлот" отменяет ряд регулярных международных рейсов в марте и апреле из-за антиковидных ограничений, которые продолжают действовать. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Всего в список попали 88 рейсов, которые будут отменены с 28 марта по 30 апреля.

В "Аэрофлоте" уточнили, что пассажирам отмененных рейсов, которые купили билеты на сайте компании, возврат денег будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.

Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж компании или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их покупки.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Сообщалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.

Армения также открыла сухопутные границы для иностранных граждан. Решение приняло правительство страны. Иностранцы теперь могут посещать Армению как воздушным, так и сухопутным путем.

Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

