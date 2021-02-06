Подавший сигнал тревоги самолет рейса Москва – Амстердам штатно сел в Шереметьево

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Пассажирский самолет "Аэрофлота", подавший сигнал тревоги во время выполнения рейса Москва – Амстердам, штатно сел в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

"Самолет совершил штатную посадку в аэропорту вылета. Причина отказа [системы радиосвязи] будет установлена", – заявил собеседник информагентства из авиационных служб.

Пассажиры смогут отправиться к месту назначения после замены самолета на Airbus 321.

Ранее сообщалось, что через 20 минут после вылета в Амстердам пассажирский Airbus A320 подал сигнал тревоги из-за проблем с системой радиосвязи. На тот момент лайнер пролетал над Тверской областью.

Командир судна принял решение вернуть самолет в Шереметьево. Летательный аппарат сначала выработал топливо, после чего направился на посадку.

6 февраля также стало известно об экстренной посадке самолета в аэропорту Нижнего Новгорода. Лайнер авиакомпании "Икар" следовал рейсом Москва – Магнитогорск, когда на лобовом стекле образовались трещины.

