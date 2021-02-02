Вылетевший из Нижнего Новгорода самолет вернулся из-за проблем с двигателем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, подал сигнал ЧС во время полета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Воздушное судно вылетело в 6:30 2 февраля. Командир борта принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем и благополучно сел в Нижнем Новгороде в 7:58.

На борту находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Их встретили службы оперативного реагирования. Никто не пострадал. Сейчас с пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

Сам аэропорт Стригино работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию.

Ранее самолет рейсом Сеул – Варшава авиакомпании LOT сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира. Ему оказали первую помощь и доставили в городскую больницу. Самолет продолжил полет в пункт назначения.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево совершил штатную посадку пассажирский самолет рейсом Владивосток – Москва со сработавшим датчиком отказа тормозной системы.