В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание

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В селе Богучаны Красноярского края вертолет при взлете зацепил здание, сообщает ТАСС.

По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

"По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание. Пострадавших там нет", – заявили в главке.

Ранее частный вертолет совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области. В результате аварии два человека получили ранения. Погибших нет.