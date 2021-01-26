Прокуратура начала проверку после ослепления лазером пилота самолета в Пулково

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Транспортная прокуратура начала проверку по факту ослепления лазером пилота пассажирского лайнера авиакомпании "Руслайн" при заходе на посадку в аэропорт Пулково, сообщает RT.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна", – сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, экипаж доложил об ослеплении лучом зеленого цвета. Несмотря на инцидент, лайнер успешно приземлился.

22 января вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт Пулково. Отмечается, что во время полета от экипажа поступила информация о технической неисправности. На борту самолета находились 124 пассажира.