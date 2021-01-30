Самолет из Сеула сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

Фото: depositphotos/kasto
Самолет рейсом Сеул – Варшава авиакомпании LOT сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира, пишет ТАСС.
"Рейс LOT-98 Сеул – Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиру оказали первую помощь и доставили в городскую больницу. Самолет продолжил полет в пункт назначения.
Ранее в столичном аэропорту Шереметьево совершил штатную посадку пассажирский самолет рейсом Владивосток – Москва со сработавшим датчиком отказа тормозной системы.