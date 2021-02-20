Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По актуальным данным, изменения в расписании затронули 19 рейсов.
Больше всего корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 7 вылетов, а еще 2 самолета не взлетят вовсе.
Во Внуково изменили время вылета для 7 лайнеров. При этом один рейс отменили.
В Шереметьево известно о задержке 2 самолетов.
Причины изменений в расписании не сообщаются.
Ранее почти 40 авиарейсов отменили и задержали в Москве. Наибольшее количество корректировок также случилось в аэропорту Домодедово.