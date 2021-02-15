Почти 40 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, изменения в расписании затронули 39 рейсов в трех аэропортах столицы.

Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 15 рейсов. Еще 3 вылета отменили.

Во Внуково изменения затронули 13 рейсов. Из них 6 задержали и 7 отменили.

В аэропорту Шереметьево заявили об изменении времени отправления 8 самолетов.

Причины изменений в расписании не раскрываются.

Ранее утром в столичных аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов. Больше всего изменений также фиксировалось в Домодедово.

Накануне в Москве изменения в расписании вылетов затронули свыше 50 рейсов. Об этом сообщалось на портале "Яндекс.Расписания".