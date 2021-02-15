Почти 40 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По имеющимся данным, изменения в расписании затронули 39 рейсов в трех аэропортах столицы.
Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 15 рейсов. Еще 3 вылета отменили.
Во Внуково изменения затронули 13 рейсов. Из них 6 задержали и 7 отменили.
В аэропорту Шереметьево заявили об изменении времени отправления 8 самолетов.
Причины изменений в расписании не раскрываются.
Ранее утром в столичных аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов. Больше всего изменений также фиксировалось в Домодедово.
Накануне в Москве изменения в расписании вылетов затронули свыше 50 рейсов. Об этом сообщалось на портале "Яндекс.Расписания".
Из-за снегопада в аэропорту Домодедово задержано несколько рейсов
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