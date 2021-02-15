Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник утром в столичных аэропортах задержано и отменено более 40 рейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Внуково задержано 13 рейсов и два отменено, 16 рейсов задержали и три отменили в Домодедово, в Шереметьево задерживаются семь рейсов.

С 13 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. По словам метеорологов, это в 1,5–2 раза выше нормы.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

