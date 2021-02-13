В Домодедово прокомментировали сообщения об очередях в аэропорту

В столичных аэропортах из-за непогоды задерживаются рейсы

В аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета рейсов из-за мер по борьбе со снегопадом. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.

"В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов. С учетом этого возможны корректировки времени вылета, среднее время задержки – не превышает часа", – сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в аэропорту Домодедово образовались очереди из пассажиров из-за задержанных рейсов на фоне погодных условий. Отмечалось, что некоторые рейсы перенесены более чем на 10 часов. В частности, изменения во времени коснулись рейсов в Ульяновск, Минводы, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск и другие города.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Непогода также сказалась и на столичных дорогах. Там образовались многокилометровые заторы. В связи с этим водителей попросили по возможности пересесть на общественный транспорт, тем самым позволив коммунальным службам быстрее очистить дороги от снега.