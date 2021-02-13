В Домодедово прокомментировали сообщения об очередях в аэропорту

В столичных аэропортах из-за непогоды задерживаются рейсы
В аэропорту Домодедово возможны корректировки времени вылета рейсов из-за мер по борьбе со снегопадом. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.
"В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов. С учетом этого возможны корректировки времени вылета, среднее время задержки – не превышает часа", – сказали в пресс-службе.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в аэропорту Домодедово образовались очереди из пассажиров из-за задержанных рейсов на фоне погодных условий. Отмечалось, что некоторые рейсы перенесены более чем на 10 часов. В частности, изменения во времени коснулись рейсов в Ульяновск, Минводы, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск и другие города.
Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Непогода также сказалась и на столичных дорогах. Там образовались многокилометровые заторы. В связи с этим водителей попросили по возможности пересесть на общественный транспорт, тем самым позволив коммунальным службам быстрее очистить дороги от снега.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: