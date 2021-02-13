Свыше 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, изменения в столичных аэропортах коснулись 154 рейсов.

В Домодедово 98 рейсов задержали, 19 отменили. Во Внуково 17 вылетов задерживается и два отменяется.

Кроме того, изменения произошло в воздушной гавани Шереметьево. Там 18 вылетов задержано.

Ранее в Домодедово прокомментировали сообщения об очередях в аэропорту. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда.

Кроме того, говорилось, что виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер". Он принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.