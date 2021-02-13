Свыше 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По актуальным данным, изменения в столичных аэропортах коснулись 154 рейсов.
В Домодедово 98 рейсов задержали, 19 отменили. Во Внуково 17 вылетов задерживается и два отменяется.
Кроме того, изменения произошло в воздушной гавани Шереметьево. Там 18 вылетов задержано.
Ранее в Домодедово прокомментировали сообщения об очередях в аэропорту. Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда.
Кроме того, говорилось, что виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер". Он принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Из-за снегопада в Домодедово переносятся рейсы