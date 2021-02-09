Вблизи Куршевеля разбился вертолет

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Во французских Альпах рухнул вертолета вблизи горнолыжного курорта Куршевель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Савойя.
По данным ведомства, информация о падении вертолета поступила в 19:20 по московскому времени.
В скором времени спасатели прибыли на место ЧП на высоте 1,9 тысячи метров.
На борту вертолета было пять человек. В результате аварии двое пассажиров погибли, а трое были доставлены в больницу. Один из пострадавших сейчас в критическом состоянии.
Ранее военный вертолет разбился в США. По данным офиса шерифа округа, на борту воздушного судна в момент катастрофы находились три человека.