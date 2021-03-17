В Иране назвали причину крушения украинского Boeing

21:24
Фото: ТАСС/Abedin Taherkenareh/EPA
Сбитый в январе прошлого года лайнер "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом Тегеран – Киев, по ошибке приняли за вражескую цель. Об этом говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.
Уточняется, что причиной данного инцидента не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета.
"Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", – говорится в документе, текст которого опубликовало иранское агентство Tasnim.
Также авторы представили ряд рекомендаций для предотвращения подобных катастроф в дельнейшем.
Boeing 737 потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) взял на себя полную ответственность за происшествие. Выяснилось, что самолет сбили двумя ракетами малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".
В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" прокомментировали крушение самолета
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