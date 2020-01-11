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В мире

13:23 (обновлено 11.01.2020 13:30)

Иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу с украинским лайнером

происшествия за рубежом

Фото: AP/Ebrahim Noroozi

Иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за авиакатастрофу с участием украинского Boeing 737. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на командующего военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.

"Мы несем полную ответственность за это, и, какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", – отметил он.

Ранее иранские власти признали вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки". Он отметил, что пассажирский самолет приняли за вражеское воздушное судно.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский потребовал официальных извинений за крушение по дипломатическим каналам. Он настаивал на полноценном признании Ираном вины за сбитый лайнер.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Пассажиры и экипаж, находящиеся на борту, выжить не смогли.

Иран признал вину в крушении украинского самолета

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