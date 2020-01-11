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В мире

11:08

Зеленский настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый лайнер

происшествия за рубежом

Фото: AP/Ebrahim Noroozi

Украина настаивает на полноценном признании вины Ираном за сбитый самолет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова президента страны Владимира Зеленского.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины", – отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заявил, что ждет от иранских властей открытого расследования и привлечения виновных к ответственности. В частности, он потребовал официальных извинений по дипломатическим каналам, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

"Нашим 45 специалистам должны обеспечить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – добавил глава Украины.

Также поступила информация о том, что черный ящик со сбитого самолета будет отправлен для расшифровки во Францию. Такое заявление сделал иранский чиновник.

Ранее Иран признал вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Глава МИД страны Джавад Зариф отметил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки", поскольку его приняли за вражеское воздушное судно.

Пассажирский самолет следованием из Тегерана в Киев потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся в лайнере пассажиры и экипаж погибли.

Иран признал вину в крушении украинского Boeing

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