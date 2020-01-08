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В мире

11:43

Авиакомпаниям РФ рекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/RUHOLLAH VAHDATI/EPA

В Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сочли, что подобные маршруты являются небезопасными.

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о крушении лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Предварительной причиной катастрофы называют возгорание двигателя. Версия теракта исключается.

Известно, что лайнер рухнул практически сразу после взлета. На его борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выжить никому не удалось. По предварительным данным, россиян среди пассажиров рухнувшего лайнера нет.

По данным онлайн-табло столичных аэропортов, полеты из Москвы в Тегеран не отменены. Однако авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

В настоящее время москвичи стали нести цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре в память о жертвах катастрофы.

Москвичи несут цветы к посольству Ирана на Покровском бульваре

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